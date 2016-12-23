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09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Каток на площади Ленина в Воронеже откроется 23 декабря

Горожане увидят балет на льду и бесплатно покатаются на коньках.

Источник: РИА "Воронеж"

Каток на площади Ленина торжественно откроется в 14:00 пятницы, 23 декабря. В праздничной церемонии с показательными выступлениями примут участие детский балет на льду «Метелица» и обучающиеся городской детско-юношеской спортивной школы по хоккею № 24 имени Владислава Третьяка, сообщается на страничке мэрии Воронежа в соцсети.

Городские власти пригласили воронежцев поучаствовать в первом массовом катании на главном катке Воронежа. Выход на лед бесплатный, добавили в мэрии.

Планировочные работы перед установкой катка на площади Ленина начались 18 ноября. Каток проработает до марта.

Контекст

Как и в предыдущие годы, каток на площади Ленина состоит из двух секций — для взрослых размером 20×40 м и для детей — 20×20 м, оба с искусственным покрытием. Процесс заморозки регулируют холодильные установки.

Однако зимой 2016/17 каток располагается не на подиуме, а практически на самой площади -их разграничивает небольшая подложка высотой в несколько сантиметров. Кроме того, катки поменяли место: теперь находятся параллельно улице Плехановская, напротив Кольцовского сквера.

Зимой в Воронеже заработает более 100 катков, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии города. Их откроют возле большинства школ и во дворах, где есть хоккейная коробка. Заливка катков начнется, когда снежный покров достигнет 15 см, а температура воздуха несколько дней продержится на уровне ниже -8 градусов.

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