Каток на площади Ленина в Воронеже откроется 23 декабря

Каток на площади Ленина торжественно откроется в 14:00 пятницы, 23 декабря. В праздничной церемонии с показательными выступлениями примут участие детский балет на льду «Метелица» и обучающиеся городской детско-юношеской спортивной школы по хоккею № 24 имени Владислава Третьяка, сообщается на страничке мэрии Воронежа в соцсети.

Городские власти пригласили воронежцев поучаствовать в первом массовом катании на главном катке Воронежа. Выход на лед бесплатный, добавили в мэрии.

Планировочные работы перед установкой катка на площади Ленина начались 18 ноября. Каток проработает до марта.

Контекст

Как и в предыдущие годы, каток на площади Ленина состоит из двух секций — для взрослых размером 20×40 м и для детей — 20×20 м, оба с искусственным покрытием. Процесс заморозки регулируют холодильные установки.

Однако зимой 2016/17 каток располагается не на подиуме, а практически на самой площади -их разграничивает небольшая подложка высотой в несколько сантиметров. Кроме того, катки поменяли место: теперь находятся параллельно улице Плехановская, напротив Кольцовского сквера.