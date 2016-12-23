В Нижнем Тагиле инспекторы ДПС помогли доставить подарки детям

А вез он детские подарки к Новому году. «На маршруте патрулирования заметили фуру на аварийной сигнализации. Водитель ходил по дороге, голосовал, но на него никто не обращал внимания», — рассказал старший сержант полиции Александр Орлов.

Как выяснилось, в экстремальные морозы шоферская взаимовыручка отказала вместе с двигателем 20-тонной фуры. Водитель из Ульяновска привез в Тагил конфеты с кондитерской фабрики, наутро их должны были рассортировать и уже вечером развести по городу новогодние подарки. Но, выехав при температуре минус 13 градусов, водитель не учел суровый климат.

— Мы с напарником остановились: «Помощь нужна?» Посадили водителя в патрульный автомобиль, обогрели. Он вез детские новогодние подарки на склад и не доехал совсем немного, встав на подъеме — солярка закончилась, — объясняет лейтенант Сергей Петухов.

Вместе с водителем инспекторы съездили на ближайшую заправку за дизельным топливом. Но за два часа двигатель фуры замерз намертво. Не помогла ни смена уплотнителей, ни даже «способ танкиста» — впрыскивание эфирной жидкости для пуска холодного мотора. Молодые люди бились над топливной системой до утра, по очереди отогреваясь в патрульной «Приоре», но справиться с дизелем так и не смогли. Как только открылся склад, оттуда вызвали грузовик, который за несколько рейсов перевез конфеты к месту назначения.

— Зато спасли подарки, — говорит Сергей Петухов.