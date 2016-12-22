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22 декабря, источник: Афиша Daily

Анджелина Джоли возглавила список самых упоминаемых звезд в российских СМИ

Анджелина Джоли возглавила список зарубежных звезд, которые, по данным системы «СКАН-Интерфакс», чаще всего упоминались в российских СМИ.

Источник: Reuters
Персона
Анджелина Джоли

Сообщается, что Джоли, которая в этом году объявила о разводе с Брэдом Питтом, упоминалась в российской прессе более 16,6 тысяч раз.

На втором месте рейтинга оказался Брэд Питт — о нем писали более 11,6 тысяч раз — в основном в связи с разводом.

На третьем месте — Мадонна. Ее имя упоминалось в СМИ более 10,4 тысяч раз. Певица стала «Женщиной года» по версии Billboard, вошла в рейтинг самых богатых исполнительниц по версии Forbes и участвовала в избирательной компании Хиллари Клинтон.

На четвертой строчке оказался Джонни Депп, (7,1 тысяч упоминаний), переживший развод с Эмбер Херд, и признанный самым переоцененным актером. На пятом месте — Леди Гага (7,1 тысяч упоминаний), которая выпустила новый альбом «Joanne».

В десятку также попали Леонардо ДиКаприо, Майкл Джексон, Дэвид Боуи, Жерар Депардье и Роберт ДеНиро.

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