Анджелина Джоли возглавила список самых упоминаемых звезд в российских СМИ

Сообщается, что Джоли, которая в этом году объявила о разводе с Брэдом Питтом, упоминалась в российской прессе более 16,6 тысяч раз.

На втором месте рейтинга оказался Брэд Питт — о нем писали более 11,6 тысяч раз — в основном в связи с разводом.

На третьем месте — Мадонна. Ее имя упоминалось в СМИ более 10,4 тысяч раз. Певица стала «Женщиной года» по версии Billboard, вошла в рейтинг самых богатых исполнительниц по версии Forbes и участвовала в избирательной компании Хиллари Клинтон.

На четвертой строчке оказался Джонни Депп, (7,1 тысяч упоминаний), переживший развод с Эмбер Херд, и признанный самым переоцененным актером. На пятом месте — Леди Гага (7,1 тысяч упоминаний), которая выпустила новый альбом «Joanne».

В десятку также попали Леонардо ДиКаприо, Майкл Джексон, Дэвид Боуи, Жерар Депардье и Роберт ДеНиро.