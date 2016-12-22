В сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой

Пользователь с ником ViolatingBadgers опубликовал в разделе AskReddit вопрос «Все страны мира заходят в бар, где начинается драка. Что будет делать ваша страна?» В ответ посетители портала прислали тысячи ответов и предположений.

Америка будет соперничать с Россией c разных концов помещения — подговаривать друзей поменьше спать с девушками друг друга и наблюдать за тем, как они будут драться.

Также обсуждали предполагаемые действия других государств. «Швейцария будет спокойно сидеть в сторонке и следить за происходящим, покуривая дорогие сигары, запивая их “Домом Периньоном” вместе с Монако и Люксембургом и смеясь над тем, как дерутся крестьяне», — отметил один из них.

«Норвегия в пылу драки найдет США и будет бегать рядом с криками “я помогаю, я помогаю”», — сообщил другой.