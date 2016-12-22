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00:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой

Пользователи Reddit пофантазировали, как бы вели себя разные страны и государства, оказавшиеся в баре, в котором началась потасовка. В итоге составили список из более чем 14 тысяч пунктов.

Пользователь с ником ViolatingBadgers опубликовал в разделе AskReddit вопрос «Все страны мира заходят в бар, где начинается драка. Что будет делать ваша страна?» В ответ посетители портала прислали тысячи ответов и предположений.

По мнению большинства пользователей, главными участниками потасовки станут Россия и США.

Америка будет соперничать с Россией c разных концов помещения — подговаривать друзей поменьше спать с девушками друг друга и наблюдать за тем, как они будут драться.
пользователь Reddit под ником Felinewhipped

Также обсуждали предполагаемые действия других государств. «Швейцария будет спокойно сидеть в сторонке и следить за происходящим, покуривая дорогие сигары, запивая их “Домом Периньоном” вместе с Монако и Люксембургом и смеясь над тем, как дерутся крестьяне», — отметил один из них.

«Норвегия в пылу драки найдет США и будет бегать рядом с криками “я помогаю, я помогаю”», — сообщил другой.

Саудовская Аравия пнет США и скажет, что это сделал Ирак.
пользователь 0LowLight0

Его пост собрал более 26,5 тысяч лайков и стал самым популярным в обсуждении.

Комментарии
1
игорь
Чувак с юмором )
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