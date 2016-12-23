Директор Волгоградской областной филармонии отправлен в отставку

Примечательно, что произошло это событие сразу же после вчерашней встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с недавно назначенным на должность заместителя главы региона по вопросам культуры и спорта Владимира Попкова, на которой вице-губернатор предложил организовать проверки Контрольно-счетной палаты в учреждениях культуры. Ревизия ГБУК должна была начаться в ближайшее время.

Что такого могут обнаружить инспекторы, если глава учреждения, в котором назначена проверка, ушел в отставку, не дожидаясь заключения КСП? Возможно, что в скором времени общественность сможет получить ответы на эти и многие другие острые вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью учреждений культуры.

Тем временем очевидно одно: задача наведения порядка в этой сфере губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым поставлена и Владимиру Попкову теперь предстоит доказать, что он способен с ней справиться.