Директор Волгоградской областной филармонии отправлен в отставку
Причины, по которым в преддверии новогодних праздников Виктор Кияшко покинул свой пост, пока неизвестны.
Причины, по которым в преддверии новогодних праздников Виктор Кияшко покинул свой пост, пока неизвестны.
Примечательно, что произошло это событие сразу же после вчерашней встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с недавно назначенным на должность заместителя главы региона по вопросам культуры и спорта Владимира Попкова, на которой
Что такого могут обнаружить инспекторы, если глава учреждения, в котором назначена проверка, ушел в отставку, не дожидаясь заключения КСП? Возможно, что в скором времени общественность сможет получить ответы на эти и многие другие острые вопросы, связанные с
Тем временем очевидно одно: задача наведения порядка в этой сфере губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым поставлена и Владимиру Попкову теперь предстоит доказать, что он способен с ней справиться.