Дорожные знаки ждет масштабная реформа

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова могут появиться новые дорожные знаки. Идея заключается в том, чтобы благоустроить городские улицы, уменьшив в полтора-два раза размеры и количество применяемых в городах указателей.

Авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, впрочем, отдельные эксперты считают, что спешить с этим не стоит.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поручил Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, а также экспертному центру «Probok.net» и консалтинговому бюро «Стрелка» до 30 декабря 2016 года «обеспечить возможность применения в качестве пилотного проекта международных и зарубежных стандартов организации дорожного движения». Речь идет, по сути, о новом этапе благоустройства городских территорий, в рамках которого указатели, не касающиеся напрямую безопасности дорожного движения, будут заменены на более компактные.

В нынешнем виде знаки портят «городскую эстетику» и «путают» водителей. представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова



Инициаторами идеи выступают столичный ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и общественная организация — экспертный центр «Probok.net».

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ЦОДД в 2015 году поручил Московскому автодорожному институту (МАДИ) провести исследование, безопасно ли применять небольшие дорожные знаки. Ученые пришли к выводу, что это возможно, но при определенных условиях. К примеру, по существующему ГОСТу знак «Остановка запрещена» должен быть размером 700 на 700 мм; в МАДИ считают, что допустимо применять указатель размером 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50−60 км/ч. Табличка «Платные услуги» (применяется на платных парковках) на хорошо освещенных участках дорог тоже может применяться в компактном варианте — 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм, знаки «Парковка» — 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм. ЦОДД предложил изменить ГОСТ по дорожным знакам, направив предложение в МВД, но ответа пока не поступило.



Центр «Probok.net», в свою очередь, изучил зарубежный опыт и представил презентацию Игорю Шувалову. «Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5−2 раза меньше, — рассказал “Ъ” глава “Probok.net” Александр Шумский.— Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например, “Автомойка”. В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте».



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Дорожные указатели в России должны соответствовать ГОСТу Р 52289 2004 года. В Росстандарте «Ъ» рассказали, что в мае 2016 года был подписан ведомственный приказ о порядке применения в России международных стандартов: «Зарубежные стандарты могут применяться на территории РФ напрямую, если они соответствуют передовому зарубежному опыту, современному уровню развития науки, техники и технологий, и при этом в РФ отсутствуют национальные стандарты с аналогичными объектами стандартизации». При подаче соответствующей заявки Росстандарт проведет экспертизу, после чего примет решение.



«Базироваться только на исследовании, которое проводилось МАДИ по заказу ЦОДД, нельзя, — считает давний оппонент столичных властей, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Крайне важно, чтобы читаемость новых знаков не уменьшилась ни на йоту. Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже».



По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, введение новых знаков может поначалу вызвать определенный дискомфорт у водителей.

На улицах с небольшой скоростью движения, где предполагается установка таких знаков, как правило, много пешеходов и велосипедистов. Водителю придется уделять больше внимания не дорожной обстановке, а разглядыванию знаков. Петр Шкуматов координатор движения "Синие ведерки"

«Существующие стандарты тоже появились не просто так — это оптимальный размер для того, чтобы водитель мог увидеть знак краем глаза, не отвлекаясь от дороги. Если водитель с непривычки не заметит маленький знак о запрете стоянки, то неприятно удивится, обнаружив свою машину на штрафстоянке», — говорит он. Господин Шкуматов при этом допускает проведение пилотного проекта, но только на определенных улицах, с постоянным мониторингом дорожной ситуации и опросами водителей.



В ЦОДД «Ъ» заявили, что готовы выполнять поручение правительства, как только оно поступит в ведомство. Кроме того, новые знаки ЦОДД надо будет закупить, оперативно проведя тендер (центр может изготовить небольшую партию указателей самостоятельно).

Пока нет ясности, на каких улицах появятся новые знаки.