Дорожные знаки ждет масштабная реформа
Они уменьшатся в размерах.
Они уменьшатся в размерах.
В 2017 году в Москве и
Авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, впрочем, отдельные эксперты считают, что спешить с этим не стоит.
Первый
Речь идет, по сути, о новом этапе благоустройства городских территорий, в рамках которого указатели, не касающиеся напрямую безопасности дорожного движения, будут заменены на более компактные.
В нынешнем виде знаки портят «городскую эстетику» и «путают» водителей.
Инициаторами идеи выступают столичный ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и общественная организация — экспертный центр «Probok.net».
ЦОДД в 2015 году поручил Московскому автодорожному институту (МАДИ) провести исследование, безопасно ли применять небольшие дорожные знаки. Ученые пришли к выводу, что это возможно, но при определенных условиях. К примеру, по существующему ГОСТу знак «Остановка запрещена» должен быть размером 700 на 700 мм; в МАДИ считают, что допустимо применять указатель размером 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50−60 км/ч.
Табличка «Платные услуги» (применяется на платных парковках) на хорошо освещенных участках дорог тоже может применяться в компактном варианте — 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм, знаки «Парковка» — 500 на 500 мм вместо 700 на 700 мм. ЦОДД предложил изменить ГОСТ по дорожным знакам, направив предложение в МВД, но ответа пока не поступило.
Центр «Probok.net», в свою очередь, изучил зарубежный опыт и представил презентацию Игорю Шувалову. «Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5−2 раза меньше, — рассказал “Ъ” глава “Probok.net” Александр Шумский.— Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков, например, “Автомойка”. В Москве местами наблюдается нагромождение указателей, за рубежом их гораздо меньше в принципе и располагаются они на меньшей высоте».
Дорожные указатели в России должны соответствовать ГОСТу Р 52289 2004 года. В Росстандарте «Ъ» рассказали, что в мае 2016 года был подписан ведомственный приказ о порядке применения в России международных стандартов: «Зарубежные стандарты могут применяться на территории РФ напрямую, если они соответствуют передовому зарубежному опыту, современному уровню развития науки, техники и технологий, и при этом в РФ отсутствуют национальные стандарты с аналогичными объектами стандартизации». При подаче соответствующей заявки Росстандарт проведет экспертизу, после чего примет решение.
«Базироваться только на исследовании, которое проводилось МАДИ по заказу ЦОДД, нельзя, — считает давний оппонент столичных властей, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Крайне важно, чтобы читаемость новых знаков не уменьшилась ни на йоту. Сейчас знаки часто ставятся с нарушениями стандартов, в глубине деревьев и кустарников, в итоге их очень плохо видно. Если они будут еще и маленькими, станет только хуже».
По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, введение новых знаков может поначалу вызвать определенный дискомфорт у водителей.
На улицах с небольшой скоростью движения, где предполагается установка таких знаков, как правило, много пешеходов и велосипедистов. Водителю придется уделять больше внимания не дорожной обстановке, а разглядыванию знаков.
«Существующие стандарты тоже появились не просто так — это оптимальный размер для того, чтобы водитель мог увидеть знак краем глаза, не отвлекаясь от дороги. Если водитель с непривычки не заметит маленький знак о запрете стоянки, то неприятно удивится, обнаружив свою машину на штрафстоянке», — говорит он.
Господин Шкуматов при этом допускает проведение пилотного проекта, но только на определенных улицах, с постоянным мониторингом дорожной ситуации и опросами водителей.
В ЦОДД «Ъ» заявили, что готовы выполнять поручение правительства, как только оно поступит в ведомство. Кроме того, новые знаки ЦОДД надо будет закупить, оперативно проведя тендер (центр может изготовить небольшую партию указателей самостоятельно).
Пока нет ясности, на каких улицах появятся новые знаки.
Как пояснили «Ъ» в Росстандарте, список объектов «будет определяться совместно с правительством Москвы».
Иван Буранов