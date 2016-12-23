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03:37 (мск), источник: VLADNEWS

Трасса Седанка-Патрокл перекрыта из-за погодных условий

На проезжей части снежный накат и гололедица.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке в связи со сложными дорожными условиями, из-за прошедшего снегопада, до сих пор ограничено движение по трассе Седанка-Патрокл: на этом участке движение транспортных средств регулируется инспекторами ДПС, сообщает РИА VladNews.

Во избежание транспортных происшествий Госавтоинспекцией было принято решение ограничить движение по трассе Седанка-Патрокл до улучшения погодных условий.

Отметим, что данный участок дороге перекрыт уже сутки.

Госавтоинспекция рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении. Особую опасность при движении представляют спуски и подъемы проезжих частей. Кроме того, опасность для движения представляют пешеходные тротуары.

Пешим участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен. ГИБДД рекомендует не отпускать несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения погодных и дорожных условий.

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