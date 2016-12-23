Синоптики прогнозируют очередной снег во Владивостоке

Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.

Погоду в Приморье сегодня, 23 декабря, определяет тыловая часть циклона. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха в крае в пределах −11…−0 °C. Во Владивостоке переменная облачность, утром возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −8…−10 °C, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на данные портала «Примпогода».

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −8…−10 °C.

В Находке переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северный, северо-западнный умеренный. Температура воздуха −3…−5°C.