Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
5 психических болезней из русских сказок
Эксперты рассказали о критической ситуации с пенсиями
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
03:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Синоптики прогнозируют очередной снег во Владивостоке

На дорогах в столице Приморья сохраняется снежный накат и гололедица.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.

Погоду в Приморье сегодня, 23 декабря, определяет тыловая часть циклона. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха в крае в пределах −11…−0 °C. Во Владивостоке переменная облачность, утром возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −8…−10 °C, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на данные портала «Примпогода».

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −8…−10 °C.

В Находке переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северный, северо-западнный умеренный. Температура воздуха −3…−5°C.

Напомним, метель с сильным ветром, обильным снегопадом и жгучим морозом бушевала во Владивостоке на протяжении всего дня 22 декабря. В крае было объявлено экстренное предупреждение о непогоде, автомобилистам советовали не выезжать на дороги, а рыбакам не выходить на лед. Из-за обильного снегопада были отменены больше 30 междугородних автобусных рейсов, а столицу Приморья сковали с утра 10-бальные пробки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+6°
ясно
768 мм рт. ст.
повышенное
49 %
оптимальная
6 м/с
умеренный ветер
Новости PrimaMedia теперь можно мгновенно загружать в смартфон
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Трамп назвал имя своего будущего пресс-секретаря
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь