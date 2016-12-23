Синоптики прогнозируют очередной снег во Владивостоке
На дорогах в столице Приморья сохраняется снежный накат и гололедица.
На дорогах в столице Приморья сохраняется снежный накат и гололедица.
Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.
Погоду в Приморье сегодня, 23 декабря, определяет тыловая часть циклона. Местами небольшой снег. Ветер
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер
В Находке переменная облачность, утром небольшой снег. Ветер северный,
Напомним, метель с сильным ветром, обильным снегопадом и жгучим морозом бушевала во Владивостоке на протяжении всего дня 22 декабря. В крае было объявлено экстренное предупреждение о непогоде, автомобилистам советовали не выезжать на дороги, а рыбакам не выходить на лед.