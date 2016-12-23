Деятелям искусства вручили премии в Хабаровске
В Хабаровске состоялось торжественное вручение премий губернатора края в области литературы и искусства.
В Хабаровске состоялось торжественное вручение премий губернатора края в области литературы и искусства.
Прием для лауреатов конкурса провел заместитель председателя правительства региона Александр Федосов.
В области изобразительного искусства премией отметили Владимира Бабурова. За песню «Дальний Восток» наградили Ирину Новоселову, а за книгу «Иннокентий» — Татьяну Гладких, за создание
Также в номинации «популяризации культуры и искусства» наградили Юрия Белкина и Надежду Колосову. В сфере архитектуры и дизайна, сохранения объектов культурного наследия за площадь с монументом «Город воинской славы» премии получили Александр Алещенко, Артем Неупокоев, Оляна Сорокина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на