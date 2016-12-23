Деятелям искусства вручили премии в Хабаровске

Прием для лауреатов конкурса провел заместитель председателя правительства региона Александр Федосов.

В области изобразительного искусства премией отметили Владимира Бабурова. За песню «Дальний Восток» наградили Ирину Новоселову, а за книгу «Иннокентий» — Татьяну Гладких, за создание научно-популярного сборника «Мир хозяина воды Лунгиэ» — Валентину Кялундзюге и Надежду Кимонко. В области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера лучшими стали Любовь Умрихина и Любовь Самар, в сфере народного художественного творчества — руководитель фольклорных песенно-танцевальных ансамблей «Гива» и «Хоста» Галина Веткан.