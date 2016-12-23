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03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Деятелям искусства вручили премии в Хабаровске

В Хабаровске состоялось торжественное вручение премий губернатора края в области литературы и искусства.

Прием для лауреатов конкурса провел заместитель председателя правительства региона Александр Федосов.

В области изобразительного искусства премией отметили Владимира Бабурова. За песню «Дальний Восток» наградили Ирину Новоселову, а за книгу «Иннокентий» — Татьяну Гладких, за создание научно-популярного сборника «Мир хозяина воды Лунгиэ» — Валентину Кялундзюге и Надежду Кимонко. В области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера лучшими стали Любовь Умрихина и Любовь Самар, в сфере народного художественного творчества — руководитель фольклорных песенно-танцевальных ансамблей «Гива» и «Хоста» Галина Веткан.

Также в номинации «популяризации культуры и искусства» наградили Юрия Белкина и Надежду Колосову. В сфере архитектуры и дизайна, сохранения объектов культурного наследия за площадь с монументом «Город воинской славы» премии получили Александр Алещенко, Артем Неупокоев, Оляна Сорокина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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