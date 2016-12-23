СМИ: Uber и Gett хотят ввести месячный проездной в Москве

На месячный проездной будет записываться определенная сумма. Подобное нововведение, как полагают представители компаний, позволит сделать поездки дешевле, чем при стандартных тарифах.

У нас есть такая программа в США: Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. Опция появилась около месяца назад. Это предоплаченные абонементы на небольшую сумму, которая вносится на счет и используется. При этом каждая поездка выходит клиенту дешевле. Такая услуга может появиться и в российском Uber.

По ее словам, компания примет окончательное решение после тестирования услуги в США. В то же время подобное нововведение рассматривается и конкурентами Uber — сервисом Gett и такси «Везет».

Директор московского филиала такси «Везет» Олег Ситников рассказал, что в компании рассмотрят возможность сделать проездной «как в метро». При этом скидка, по его словам, может зависеть от частоты поездок.