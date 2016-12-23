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03:38 (мск), источник: Известия.Ру

Акушерок приравняют к врачам

Медицинские сестры смогут принимать роды самостоятельно.

Акушерок приравняют к врачам, чтобы они могли принимать роды самостоятельно.

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Об этом заявила президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова.

По ее словам, такую возможность акушеркам даст специально разработанный под руководством ассоциации профессиональный стандарт.

«Профстандарт не только определяет современные квалификационные требования к профессиональным обязанностям акушерки, но и станет основой для разработки новых образовательных стандартов», — сообщила Саркисова «Известиям».

Согласно положениям документа, акушерки смогут получать специальное высшее образование по профилю (бакалавриат) и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Это поможет разгрузить врачей и будет способствовать профессиональному росту медицинских работников. До сих пор «акушерское дело» считалось среднее профессиональным образованием.

В Европе, по словам Саркисовой данная система с успехом применяется — большинство родов ведут именно акушерки, а врачи-гинекологи занимаются лишь патологиями и осложнениями.
Комментарии
4
игорь
Не забыли бы повитух приравнять
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Ольга Лысенко
Да. Не все так однозначно. Не каждая акушерка заменит в родах врача. Не каждый врач заменит в родах хорошую акушерку.
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сергей иванов
Нужно поднять зарплату врачам, а не давать право среднему мед.персоналу вести прием, роды или иные медицинские манипуляции разрешенные только врачам, врач учиться быть врачом -7мь лет !а средний медперсонал только 4ре ,да и то половина ни на базе досконального изучения анатомии ,фармакологии и дифференциального диагноза, что бы лечить и отвечать за здоровье пациентов Врач должен быть только врачом
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