Акушерок приравняют к врачам, чтобы они могли принимать роды самостоятельно.

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Об этом заявила президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова.

По ее словам, такую возможность акушеркам даст специально разработанный под руководством ассоциации профессиональный стандарт.

«Профстандарт не только определяет современные квалификационные требования к профессиональным обязанностям акушерки, но и станет основой для разработки новых образовательных стандартов», — сообщила Саркисова «Известиям».

Согласно положениям документа, акушерки смогут получать специальное высшее образование по профилю (бакалавриат) и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Это поможет разгрузить врачей и будет способствовать профессиональному росту медицинских работников. До сих пор «акушерское дело» считалось среднее профессиональным образованием.