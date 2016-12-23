Жители хабаровского Рабочего городка пожаловались на зловонный ручей

Жители Рабочего городка пожаловались в администрацию Хабаровска на неприятные запахи из оврага по соседству, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«На месте мы обнаружили, что канализация течет из трубы и разливается по территории оврага, где смешивается с водами безымянного ручья, — комментирует главный специалист управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Марина Гуляева. — Затем это все попадает в Амур, нанося урон реке. Установлено, что выпуск загрязненных вод идет из хозяйственно-бытовых стоков, принадлежащих АО “ГУ ЖКХ”. Это бывшая “Славянка”, которая обслуживала военные объекты и жилые дома ведомства».

Экологи направили письмо в департамент Росприроднадзора, чтобы военных обязали устранить неполадку.