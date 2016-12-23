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07:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В новосибирском детсаду дети спят под тремя одеялами из-за холодов

Дети замерзают в детском саду Новосибирска. Обеспокоенные родители обратились в редакцию «Вестей». В спальне, где у ребят должен быть тихий час, в буквальном смысле, дует из всех щелей. Почему?

Источник: Вести - Новосибирск

Лед на окнах, дырявые полы. В детской спальне по утрам — не выше 17 градусов. И это — после ремонта. Два года назад заменили окно и дверь — требования пожарной безопасности. Щели пытались забить. Но теплее не стало.

Евгения Гонекер: «Мы понимаем, невозможно сейчас отремонтировать спальню. Закрыть на зимний период спальню и перенести кровати в игровую. Нам сказали, что по санпину не положено».

Дети чуть ли не в драку — кто будет спать наверху. От пола дует.

Александр Лысак, корреспондент: «Неделю назад родителям разрешили прикрутить к окну пленку, как в теплице. Говорят, стало теплее. На один градус. Также пытались утеплить дверь, но запретили. Не положено по технике безопасности».

Родители готовы взять в руки молотки, не дожидаясь очередного визита рабочих.

Мария Будаева: «Я прибью, как мне правильно скажут. Доски пускай привезут, я буду колотить и делать. Не считаю, что это трудно. Я делают это в первую очередь для своего ребенка. У меня нет вопросов ни к кому, ни к воспитателям, ни к директорам, ни к заведующему, только к помещению».

Руководители 66-ой школы, к ней относится детсад, большой проблемы не видят. Температура в спальне — такая же, как везде.

Наталья Захарова, и.о. директора МОУ «СОШ № 66»: «Утром ничего не нагоняется. Так как утром детишек в саду нет. Температура полностью соответствует санпину. Датчики висят. Они зафиксированы. Температура каждый день фиксируется. Комиссия была и все проверяла».

Если в спальне тепло, то зачем включают обогреватели? Новый ремонт — начнут делать летом, рассказала «Вестям» исполняющая обязанности директора. У родителей — другая информация. Садик обещают снести. В 2019-м. Ремонтировать — смысла нет. А пока — детям придется спать — под тремя одеялами, но зато по санпину.

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