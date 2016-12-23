Безмятежные выходные обещают хабаровчанам синоптики в Рождество

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Теплую и ясную погоду прогнозируют синоптики на эти выходные 24, 25 декабря в Хабаровске. Не будет ни сильного ветра, ни мороза, которые могли бы подпортить горожанам предпраздничное настроение, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий эксперт отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометеоцентра Людмила Игнатенко.

— В эти выходные существенных осадков не предвидится, ветер ослабнет до умеренного. На севере Хабаровского края ночью температура 22−28 градусов мороза, в горах до 35−40, днем минус 13−20 градусов. На юге днем 10−15 градусов мороза, ночью до 20−25 градусов мороза. В Хабаровске погода без осадков, ветер юго-западный до 5−10 м/с, днем температура минус 12−14, ночью минус 21−23 градусов, — сообщила Людмила Игнатенко.

А 26 декабря погода изменится. По прогнозам, в Хабаровский край придет циклон с запада, который принесет небольшой снег и потепление.