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04:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчанин пойдет под суд за оскорбление таможенника

Брань и угрозы на сотрудника посыпались после просьбы предъявить к осмотру сумку.

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Уголовное дело в отношении мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения оскорбил сотрудника таможни, возбудили следователи в Хабаровске. Неадекватную реакцию мужчины вызвала обычная просьба таможенника предъявить сумку к осмотру, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Хабаровской таможни.

Заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур Хабаровского таможенного поста попросил мужчину при прохождении таможенного контроля предъявить для осмотра сумку с вещами. Эта просьба вызвала явное негодование у горожанина, который при этом находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возмущенный хабаровчанин начал нецензурно выражаться и угрожать таможеннику расправой.

Свидетелями некорректного поведения горожанина стали присутствовавшие во время конфликтной ситуации коллеги пострадавшего и другие граждане, возвращающиеся из КНР в Россию. Сотрудниками отдела по противодействию коррупции Хабаровской таможни провели проверку, которая показала, что действия гражданина были признаны противоправными.

В отношении мужчины Хабаровский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по ст. 319 УК РФ — оскорбление представителя власти.

Надо отметить, что публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов или исправительными работами на срок до одного года.

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