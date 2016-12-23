Новосибирские школьники поздравят с Новым годом детей Сирии

Новосибирские школьники готовят новогодние подарки своим сверстникам из Сирии. Акция «Дети России — детям Сирии» проходит по всей стране. Участие в ней приняли и новосибирцы.

Как сообщают «Новосибирские новости», сейчас подростки мастерят поделки и рисунки, пишут стихи и пожелания своим сверстникам. Сделанные своими руками вещи сибиряков и новогодние поздравления из Сибири войдут в подарочные пакеты для сирийских детей.

Накануне Нового года все подарки доставят сначала в Москву, а уже оттуда переправят на авиабазу Хмеймим, где сотрудники российского Центра по примирению передадут сирийским детям тёплые приветы от их новосибирских сверстников.