В Челябинске днём 23 декабря синоптики обещают -15 градусов
Ночью -32.
Ночью -32.
Днём в Челябинске температура воздуха составит -15 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.
Сегодня, 23 декабря, в городе будет переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днём -15,-17, ночью -30,-32. Ветер
Отметим, что в предстоящие выходные на Южном Урале синоптики обещают -8,-10 градусов.
Сегодня по народному календарю Спиридонов поворот. Проводятся ритуалы, связанные с купанием в проруби и кострами, призывающие солнце.