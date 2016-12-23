Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Вред красного мяса поставили под сомнение
Внук Сталина умер на улице
Мама троих детей рассказала о «болевых точках» материнства
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
07:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске днём 23 декабря синоптики обещают -15 градусов

Ночью -32.

Днём в Челябинске температура воздуха составит -15 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 23 декабря, в городе будет переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днём -15,-17, ночью -30,-32. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью 2−7 м/с, днем 6−11 м/с.

Отметим, что в предстоящие выходные на Южном Урале синоптики обещают -8,-10 градусов.

Сегодня по народному календарю Спиридонов поворот. Проводятся ритуалы, связанные с купанием в проруби и кострами, призывающие солнце.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
В штабе Трампа объяснили его слова о ядерном потенциале
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Террористы «Исламского государства» сожгли двух турецких военных
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Москве с домофонов можно будет вызвать скорую
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь