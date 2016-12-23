В Челябинске днём 23 декабря синоптики обещают -15 градусов

Днём в Челябинске температура воздуха составит -15 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 23 декабря, в городе будет переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днём -15,-17, ночью -30,-32. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью 2−7 м/с, днем 6−11 м/с.

Отметим, что в предстоящие выходные на Южном Урале синоптики обещают -8,-10 градусов.

Сегодня по народному календарю Спиридонов поворот. Проводятся ритуалы, связанные с купанием в проруби и кострами, призывающие солнце.