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07:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске 23 декабря школьники первой смены не учатся

Учащиеся второй смены с 1 по 4 классы остаются дома.

Источник: РИА "Новости"

Занятия первой смены в школах Челябинска отменены в связи с низкими температурами, сообщение об этом размещено в официальном сообществе городской службы спасения в социальной сети.

Во вторую смену не учатся школьники с 1 по 4 классы.

Отметим, что к предстоящим выходным синоптики обещают потепление.

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