Безопасность в новогодние дни в Хабаровском крае обеспечат свыше 2 тысяч полицейских

Хабаровск, 23 декабря, AmurMedia.

Безопасность в новогодние дни в Хабаровском крае обеспечат более 2 тысяч полицейских. Весь личный состав УМВД по региону перейдет на усиленный режим несения службы с 30 декабря по 9 января, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Вячеслав Шпорт провел итоговое в этом году заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Его участники обсудили комплекс мер, который предпримут правоохранители, чтобы обеспечить безопасность жителей в дни новогодних выходных.

С 30 декабря по 9 января весь личный состав УМВД по региону будет переведен на усиленный режим несения службы. Совместно с сотрудниками краевого УФСБ полицейские организуют рейды по жилым массивам, местам массового посещения и отдыха, в ходе которых удостоверятся в отсутствии террористических угроз. Под усиленный контроль возьмут вокзалы, аэропорты и точки отправления междугородних автобусов. ГИБДД выставит дополнительные посты. При этом плотность патрульных нарядов, дежурящих как на автотрассах, так и на улицах городов и поселков, увеличат на 25%. Оперативники будут следить за ситуацией круглосуточно.

Вячеслав Шпорт поручил особое внимание обратить на проверку автотранспортных предприятий, у которых запланированы перевозки детей. В этот Новый год в регионе пройдет 1,5 тысячи утренников. Кроме этого, для молодежи проведут 620 дискотек, а также 30 спортивных мероприятий. За каждым из них будут следить полицейские.

«Есть периоды, когда мы должны особенно усилить меры предосторожности, — сказал Вячеслав Шпорт. — В основном все службы знают, что необходимо предпринять для охраны общественного порядка. Но мы видим, как нарастает проблема терроризма. Она требует от нас адекватного ответа. Поэтому прошу всех сконцентрироваться и постараться максимально защитить людей».

Отдельного внимания заслуживает тема проезда по жилым массивам автомобилей со спецмаячками. В новогоднюю ночь большинство жителей городов, скорее всего, не будет пользоваться личным транспортом, а поставит его во дворах возле домов. Если случится ЧП, то автомобили скорой или противопожарной службы, как это уже было неоднократно, опять не смогут проехать к нужному месту. Губернатор попросил администрации муниципалитетов еще раз вернуться к этому вопросу и заранее предусмотреть парковочные места.