Златоуст отменяет уроки 23 декабря из-за холодов

В Златоусте отменяются уроки из-за холодов.

По информации управления образования города, в связи с понижением температуры воздуха занятия в пятницу, 23 декабря, отменяются для учащихся 1−7 классов в первую смену.

Добавим, сегодня отменены уроки у 1−11 классов первой смены в Челябинске и Кыштыме. В Магнитогорске, где минус 28, школу отменили для первой смены 1−7 классов.