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07:16 (мск), источник: dostup1.ru

Златоуст отменяет уроки 23 декабря из-за холодов

На уроки в первую смену могут не идти школьники 1−7 классов.

Источник: РИА "Новости"

В Златоусте отменяются уроки из-за холодов.

По информации управления образования города, в связи с понижением температуры воздуха занятия в пятницу, 23 декабря, отменяются для учащихся 1−7 классов в первую смену.

Добавим, сегодня отменены уроки у 1−11 классов первой смены в Челябинске и Кыштыме. В Магнитогорске, где минус 28, школу отменили для первой смены 1−7 классов.

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