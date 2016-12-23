Златоуст отменяет уроки 23 декабря из-за холодов
На уроки в первую смену могут не идти школьники 1−7 классов.
На уроки в первую смену могут не идти школьники 1−7 классов.
В Златоусте отменяются уроки
По информации управления образования города, в связи с понижением температуры воздуха занятия в пятницу, 23 декабря, отменяются для учащихся 1−7 классов в первую смену.
Добавим, сегодня отменены уроки у 1−11 классов первой смены в Челябинске и Кыштыме. В Магнитогорске, где минус 28, школу отменили для первой смены 1−7 классов.