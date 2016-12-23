Занятия в школах Магнитогорска отменяются из-за мороза 23 декабря

Из-за аномальных холодов частично отменены занятия первой смены в школах Магнитогорска (Челябинская область) — температура за окном составляет минус 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, школьники с 1 по 7 класс, учащиеся в первую смену, могут остаться дома. Занятия отменены из-за мороза. Столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер 1 м/с. К обеду прогнозируют потепление до минус 19.