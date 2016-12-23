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07:15 (мск), источник: dostup1.ru

Занятия в школах Магнитогорска отменяются из-за мороза 23 декабря

От учебы частично освободили первую смену.

Источник: РИА "Новости"

Из-за аномальных холодов частично отменены занятия первой смены в школах Магнитогорска (Челябинская область) — температура за окном составляет минус 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, школьники с 1 по 7 класс, учащиеся в первую смену, могут остаться дома. Занятия отменены из-за мороза. Столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер 1 м/с. К обеду прогнозируют потепление до минус 19.

Напомним, 22—23 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

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