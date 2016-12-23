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07:10 (мск), источник: АиФ Омск

Обманутые омские строители возвращаются из Керчи

Попасть домой на новогодние праздники им помог глава города.

Как сообщается на сайте KERCH.COM.RU на приеме граждан глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев вручил строительной бригаде из Омска авиабилеты, благодаря которым они смогут вернуться к себе домой.

Ранее сообщалось, что бригада рабочих фирмы «НИК», которая строила дома для переселенцев с Цементной Слободки, пожаловались на то, что подрядчик не заплатил им за выполненную работу, вследствие чего они не имеют возможности вернуться домой. Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев пообещал строителям, что Новый год они будут встречать в Омске со своими семьями.

Прораб строительной бригады Анатолий Махатков пришел на прием граждан к главе администрации Керчи, чтобы узнать, как продвигается их дело, и неожиданно получил авиабилеты на семь человек из Симферополя до Омска. Заместитель главы администрации Роман Кириченко уточнил, что билеты приобретены на спонсорские средства, из бюджета города деньги не выделялись. Администрация Керчи также выделит автомобиль для доставки строителей до аэропорта Симферополя, так как у омичей совсем нет средств для существования. Анатолий Махатков сказал о том, что заработанные на стройке деньги они так и не получили, несмотря на неоднократные обращения в прокуратуру и следственный комитет.

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