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07:08 (мск), источник: VN.RU

Погода в Новосибирске: шокирующие морозы декабря-2016

В Новосибирскую область пришли сильные морозы. Как сообщают метеорологи, с 22 по 24 декабря в некоторых районах температура может понизиться до — 45 градусов. Десятки людей не вышли на работу просто потому, что не смогли завести автомобиль.

Источник: РИА "Новости"

Еще до прогноза синоптиков житель Новосибирска таксист Евгений готовил свой автомобиль к сильным морозам. Поменял масло и свечи, утеплил двигатель, поставил новый аккумулятор. Машина для него — средство заработка, работает в такси. Но сегодня утром все попытки завестись были тщетны. Пришлось брать автомобиль в аренду.

— Попытался два раза завести автомобиль — не получилось. Пришлось сесть на служебную машину, — рассказывает водитель.

Одна из городских компаний, занимающаяся пассажирскими перевозками, 22 декабря смогла вывести на большую дорогу лишь 40 процентов своего автопарка. Остальные машины не завелись.

Холодный фронт не повлиял на работу междугородних перевозок. Как сообщили диспетчеры автовокзала, все рейсы идут по расписанию.

— Я работаю с девяти часов, поэтому могу смело сказать, что вся трасса открыта, никаких задержек или отмены рейсов не было, — говорит диспетчер Новосибирского автовокзала Татьяна Аниенко.

Учителя начальной школы советуют по мере возможности не отправлять детей на занятия, если столбик термометра опускается ниже 30-ти градусов. Как сообщили в Гидрометеоцентре, в уходящем году это последняя волна холода. Продлится она до 25 декабря, после чего потеплеет по всей области. Ночью будет −10…−15 градусов, днем от — 1 до -7 градусов.

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