Погода в Новосибирске: шокирующие морозы декабря-2016

Еще до прогноза синоптиков житель Новосибирска таксист Евгений готовил свой автомобиль к сильным морозам. Поменял масло и свечи, утеплил двигатель, поставил новый аккумулятор. Машина для него — средство заработка, работает в такси. Но сегодня утром все попытки завестись были тщетны. Пришлось брать автомобиль в аренду.

— Попытался два раза завести автомобиль — не получилось. Пришлось сесть на служебную машину, — рассказывает водитель.

Одна из городских компаний, занимающаяся пассажирскими перевозками, 22 декабря смогла вывести на большую дорогу лишь 40 процентов своего автопарка. Остальные машины не завелись.

Холодный фронт не повлиял на работу междугородних перевозок. Как сообщили диспетчеры автовокзала, все рейсы идут по расписанию.

— Я работаю с девяти часов, поэтому могу смело сказать, что вся трасса открыта, никаких задержек или отмены рейсов не было, — говорит диспетчер Новосибирского автовокзала Татьяна Аниенко.