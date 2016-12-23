Перевалы Приморья занесло снегом

Снегопад, обрушившийся на Приморье в минувшие сутки, сильно задел южные и юго-восточные районы: Хасанский, Надеждинский, Партизанский, Лазовский, а также Находкинский городской округ. Там на перевалах ситуация затрудненная, и, по словам сотрудников предприятия, сейчас туда направлено наибольшее количество техники. Всего в этих районах снег убирает 175 специальных машин.

«В общем по краю задействовано почти 300 единиц различной техники. Сейчас дорожники убирают снег, а также ведут очистку дорог от наката и подсыпку песчано-солевой смесью», — рассказали в предприятии.

Меньше всего от стихии пострадал север края: Дальнереченский, Красноармейский, Тернейский и Пожарский районы. Там также работают сотрудники дорожных служб.