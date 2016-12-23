Перевалы Приморья занесло снегом
На дорогах Приморья продолжает работать дорожная техника. Как заверили корр. ИА «Дейта» в Примавтодоре, проезд есть на всех дорогах края.
На дорогах Приморья продолжает работать дорожная техника. Как заверили корр. ИА «Дейта» в Примавтодоре, проезд есть на всех дорогах края.
Снегопад, обрушившийся на Приморье в минувшие сутки, сильно задел южные и
«В общем по краю задействовано почти 300 единиц различной техники. Сейчас дорожники убирают снег, а также ведут очистку дорог от наката и подсыпку
Меньше всего от стихии пострадал север края: Дальнереченский, Красноармейский, Тернейский и Пожарский районы. Там также работают сотрудники дорожных служб.