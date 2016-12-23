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09:16 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани потеплеет до -3 градусов

В Казани ожидается облачная погода.

Источник: Prokazan.ru

Временами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 1−3 гр. мороза. На дорогах гололедица.

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