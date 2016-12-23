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07:24 (мск), источник: Kazinform

Под амнистию попадут более 300 подозреваемых в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с соответствии с законом «Об амнистии, в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» планируется прекратить уголовное преследование в отношении более 300 подозреваемых лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Среди них — несовершеннолетние, подозреваемые по уголовным проступкам, по преступлениям небольшой тяжести и средней тяжести. Об этом сообщил заместитель начальника ДВД Костанайской области полковник полиции Нуридин Дауылбаев в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

По словам полковника Дауылбаева, амнистия предусматривает освобождение от уголовного наказания «в основном социально уязвимые категории граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, а также женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов и лиц, совершивших малозначительные правонарушения».

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В отношении других категорий осужденных с учетом тяжести совершенного деяния амнистия будет применяться в ограниченных пределах и дифференцированно и лишь при условии полного возмещения нанесенного ими ущерба, отметил спикер. В то же время, подчеркнул Дауылбаев, закон запрещает амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления.

«Это исключит риски ухудшения криминальной ситуации», — считает замначальника ДВД Костанайской области.

Пять лет назад, когда была объявлена амнистия в связи с 20-летием Независимости РК, в регионе было амнистировано 908 человек.

Напомним, накануне стало известно, что бывшему заместителю акима Костаная Фрунзику Аракеляну по амнистии сократили срок наказания. Суд № 2 Костаная рассмотрел заявление осужденного о замене неотбытой части тюремного срока более мягким видом наказания.

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