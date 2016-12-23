Погибшего молодого тигра обнаружили у одной из рек в Хабаровском крае

«При визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельного ранения не обнаружено, Как и следов присутствия на месте происшествия человека», — говорится в сообщении. По оценке специалистов, тигру примерно два года, животное не было истощено. Недалеко были обнаружены следы тигрицы и тигренка, которые охотились в том месте и добыли кабана.

По одной из версий, между молодым тигром и тигрицей с тигренком произошел конфликт.

«Сейчас рано делать выводы. Но есть предположения, что молодой тигр, тело которого было найдено, столкнулся с тигрицей и тигренком. Мама добыла кабанчика для малыша. Другой тигр попытался отобрать у тигренка добычу, за что и поплатился жизнью. Хищница сумела защитить своего тигренка», — приводит пресс-служба слова директора КГКУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий» Хабаровского края Юрия Колпака. Отмечается, что самка была значительнее крупнее и опытнее молодого тигра. По имеющимся данным, хищнице около шести лет. В такой схватке у молодого тигра практически не было шансов на спасение.

Специалистам известно, что тигры убивают друг друга и есть факты каннибализма. Это происходит по разным причинам, зачастую, когда самцы между собой выясняют отношения в борьбе за территорию или самец пытается убить тигренка, а тигрица вступает с ним в схватку. Конфликты с летальным исходом — довольно редкое явление. Сергей Арамилев директора дальневосточного филиала центра «Амурский тигр»

По его словам, несмотря на очевидность произошедшего, необходимо провести экспертизу. В качестве примера он привел случай, когда тигра «буквально прогоняли от трупа своего собрата», а экспертиза устанавливала, что причиной смерти был удар автомобиля.

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