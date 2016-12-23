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07:41 (мск), источник: Om1.ru

В Омске полиция проводит рейды по местам продажи «боярки»

Полицейские по всей Сибири ищут спиртосодержащий контрафакт после массового отравления в Иркутске, где скончались уже 74 человека.

Источник: РИА "Новости"

Как только из Иркутска поступили сообщения о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник», наши правоохранительные органы забеспокоились об омских алкоголиках. Как рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы омского УМВД Алексей Командыков, полиция запланировала ряд проверок.

В ближайшие дни стражи порядка пройдут с рейдом по местам реализации спиртосодержащей продукции. Проверять будут не только киоски с алкогольными напитками и аптеки, но и точки, где торгуют жидкостями, не предназначенными для питья. Параллельно полицейские объяснят ситуацию своим «подопечным» — любителям употреблять дешёвые суррогаты в больших количествах.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

 — Сотрудники полиции совместно с представителями заинтересованных правоохранительных ведомств и объединений правоохранительной направленности проведут разъяснительные беседы с населением о недопущении распития суррогатной продукции и сомнительных жидкостей, изготовленных в том числе на основе спирта.

До этого сенатор от Омской области Елена Мизулина заявляла: спиртосодержащим контрафактом «завалена» вся Сибирь. Помощникам Мизулиной сообщали адреса точек продажи такого товара в Омске.

По данным РИА «Новости», на утро 23 декабря от отравления «Боярышником» в Иркутские скончались 74 человека. Лечение в стационарах продолжает 31 человек. Пострадавших 122 человека. Сейчас в Иркутске действует режим ЧС.

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