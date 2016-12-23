Светильник в честь иудейского праздника Хануки зажжется на омской площади

В течение недели мероприятия будут проходить в синагоге по адресу: ул. Маршала Жукова, 53. А Торжественное зажжение всех свечей Ханукального светильника состоится 28 декабря в 20:00 на площади у Музыкального театра.

Ханука — это праздник, когда иудеи прославляют Бога и благодарят его за все милости. Ханукальный светильник (8 основных свечей и 1 «дежурная»), по верованию иудеев, является традиционным символом Иерусалимского храма, который был после победы над греками освящен заново.

В основе праздника лежат воспоминания о событиях II века до нашей эры, когда Иудею захватили греки, начались религиозные преследования евреев, и произошло осквернение Иерусалимского храма. В 165 году до нашей эры Маккавеи изгнали греко-сирийские войска с Храмовой горы и возобновили службы в храме, при этом случилось чудо. Когда иудеи в храме попытались зажечь храмовый светильник, оказалось, что специального масла хватит всего на один день. Но, по преданию, храмовый светильник горел восемь дней. С тех пор и стали отмечать Хануку.

Традиционно в домах на Хануку устраивают застолье, читают Тору и обучают детей религиозным правилам, а затем дарят сладости и подарки.