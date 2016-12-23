Светильник в честь иудейского праздника Хануки зажжется на омской площади
С 25 декабря по 1 января иудейская община города отмечает праздник Ханука.
С 25 декабря по 1 января иудейская община города отмечает праздник Ханука.
В течение недели мероприятия будут проходить в синагоге по адресу: ул. Маршала Жукова, 53. А Торжественное зажжение всех свечей Ханукального светильника состоится 28 декабря в 20:00 на площади у Музыкального театра.
Ханука — это праздник, когда иудеи прославляют Бога и благодарят его за все милости. Ханукальный светильник (8 основных свечей и 1 «дежурная»), по верованию иудеев, является традиционным символом Иерусалимского храма, который был после победы над греками освящен заново.
В основе праздника лежат воспоминания о событиях II века до нашей эры, когда Иудею захватили греки, начались религиозные преследования евреев, и произошло осквернение Иерусалимского храма. В 165 году до нашей эры Маккавеи изгнали
Традиционно в домах на Хануку устраивают застолье, читают Тору и обучают детей религиозным правилам, а затем дарят сладости и подарки.