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07:39 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Росреестр Башкирии начинает контролировать коллекторские агентства

С 1 января 2017 года вступают в силу новые положения закона, по которым Росреестр получает полномочия по контролю и надзору за деятельностью коллекторских контор, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в пресс-службе Управления Росреестра по Республике Башкортостан.

Новые полномочия делегируются ведомству Федеральным законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Ведомство официально информирует всех граждан республики, что надзор вводится за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр.

Теперь с 01 января 2017 года для ведения коллекторской деятельности юридическому лицу необходимо до 30 декабря 2016 года подать документы для внесения сведений в государственный реестр.

Документы принимаются УФССП по РБ от юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Республики Башкортостан.

Образцы документов и требования, предъявляемые к юридическим лицам, занимающимся коллекторской деятельностью, доступны на официальном сайте Управления и и на стенде в фойе Управления.

Все незарегистрированные коллекторские конторы будут считаться действующими вне закона.

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