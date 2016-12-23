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11:46 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Магазины ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники

Ограничение на продажу пива, алкоголя, а также прохладительных напитков в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий будет действовать все рождественские каникулы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул в столице будет ограничена продажа алкоголя. В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепким спиртным, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой ёмкости. Кроме того, под временный запрет попадут прохладительные напитки в стеклянной таре.

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Изменить правила продажи должны только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», проведения детских ёлок и рядом с городскими парками.

«Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», — считает глава Департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Ознакомиться с новогодней программой, выбрать площадку для празднования в центре города или рядом с домом можно в спецпроекте mos.ru.

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