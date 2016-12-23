Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Секс и возраст: тотемы, табу
Товар в РФ, который подорожает сразу на 100% в 2017-м году
Мать четырех сыновей использует детей в качестве тренажеров
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
07:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

На юге Казахстана закрыты автодороги

Движение на трассах закрыто из-за метели и ограничения видимости.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Закрыто движение в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, сообщается на сайте Комитете по ЧС МВД РК.

Движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д «Алматы-Ташкент» (543−593 км, с. Кызыл тан-граница ЮКО) в Жамбылской области закрыто 23 декабря с 01.30 в связи с ухудшением погодных условий — метель, ограничение видимости.

В Южно-Казахстанской области из-за метели и ограничения видимости с 23 декабря закрыто движение на участке а/д «Алматы-Ташкент» (593−611 км, граница Жамбылской области-с. Акбиик) для всех видов автотранспортных средств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+4°
ясно
769 мм рт. ст.
повышенное
56 %
повышенная
3 м/с
легкий ветер
В Актау прохожие спасли двоих детей во время пожара
В штабе Трампа объяснили его слова о ядерном потенциале
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Террористы «Исламского государства» сожгли двух турецких военных
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь