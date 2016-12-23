На юге Казахстана закрыты автодороги

АСТАНА, 23 дек — Sputnik. Закрыто движение в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, сообщается на сайте Комитете по ЧС МВД РК.

Движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д «Алматы-Ташкент» (543−593 км, с. Кызыл тан-граница ЮКО) в Жамбылской области закрыто 23 декабря с 01.30 в связи с ухудшением погодных условий — метель, ограничение видимости.