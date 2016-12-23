В Новосибирске спасатели освободили «пленницу» наручных часов, об этом рассказали спасатели МАСС на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел поздним вечером 22 декабря. Женщина из Ленинского района обратилась в МАСС с просьбой освободить её руку от часов. Она пробовала снять поясок пинцетом, пилочкой и кусачками для ногтей, но усилия не увенчались успехом.