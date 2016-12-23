Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Секс и возраст: тотемы, табу
Внук Сталина умер на улице
Анна Банщикова ждет третьего ребенка
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске спасатели освободили «пленницу» наручных часов

Дама пыталась снять наручные часы с помощью истинно женской атрибутики — пинцетами, пилочками и кусачками, рассказали спасатели МАСС.

Источник: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели освободили «пленницу» наручных часов, об этом рассказали спасатели МАСС на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел поздним вечером 22 декабря. Женщина из Ленинского района обратилась в МАСС с просьбой освободить её руку от часов. Она пробовала снять поясок пинцетом, пилочкой и кусачками для ногтей, но усилия не увенчались успехом.

«Приехавшие спасатели МАСС отсоединили браслет от циферблата часов, тем самым освободив руку», — говорится в сообщении на странице во «Вконтакте».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первые случаи гонконгского гриппа зафиксированы в Новосибирской области
В штабе Трампа объяснили его слова о ядерном потенциале
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Террористы «Исламского государства» сожгли двух турецких военных
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь