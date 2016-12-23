В Новосибирске спасатели освободили «пленницу» наручных часов
Дама пыталась снять наручные часы с помощью истинно женской атрибутики — пинцетами, пилочками и кусачками, рассказали спасатели МАСС.
Дама пыталась снять наручные часы с помощью истинно женской атрибутики — пинцетами, пилочками и кусачками, рассказали спасатели МАСС.
В Новосибирске спасатели освободили «пленницу» наручных часов, об этом рассказали спасатели МАСС на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел поздним вечером 22 декабря. Женщина из Ленинского района обратилась в МАСС с просьбой освободить её руку от часов. Она пробовала снять поясок пинцетом, пилочкой и кусачками для ногтей, но усилия не увенчались успехом.
«Приехавшие спасатели МАСС отсоединили браслет от циферблата часов, тем самым освободив руку», — говорится в сообщении на странице во «Вконтакте».