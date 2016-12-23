Управляемые из космоса светофоры избавят Новосибирск от пробок

К борьбе с новосибирскими пробками присоединились ученые. Над возможностью регулировать работу светофоров, заблаговременно пропуская плотный поток машин, работают в УК «Ломоносов капитал». О результатах генеральный директор компании Евгений Гайслер рассказал на заседании рабочей группы по внедрению научных разработок в городское хозяйство 22 декабря, передают Новосибирские Новости.

Разработчики приспособили для этих целей систему ГЛОНАСС, которая может быть альтернативой зарубежной GPS. Это важно, поскольку данные GPS платные, а, кроме того, есть риск, что российских пользователей могут отключить от системы, и тогда управление над транспортной системой будет потеряно.

— Мы разбили всю транспортную сеть на 150 участков, на которых находится общественный транспорт. Используя данные с ГЛОНАСС о его размещении на транспортной сети, мы получаем сведения о том, с какой скоростью движется транспортный поток между светофорами. Если в течение пяти минут скорость потока на участке снижается до критического значения, это означает, что требуется регулировка впереди стоящего светофора, для того чтобы этот поток пропустить быстрее, — отметил Евгений Гайлер.