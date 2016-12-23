Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Шотландские ученые объяснили существование секса
Эксперты рассказали о критической ситуации с пенсиями
Решение Обамы назвали в США злоупотреблением властью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
В ЕС перебрасывают тысячи танков: СМИ о причинах
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
13Убит посол России в Турции
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
09:34 (мск), источник: РИА Новости

Найденный в Ростовской области бюст Сталина относится к 1930-м годам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Найденный в колодце в Куйбышевском районе Ростовской области бюст Иосифу Сталину был установлен еще в середине 1930-х годов, сообщил РИА Новости руководитель поискового объединения «Миус-фронт» (патриотическое объединение, занимающееся поиском без вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны) Андрей Кудряков.

Сообщалось, что в среду 21 декабря в центре села Куйбышево в Ростовской области был открыт памятник Сталину. В сообщении на официальной странице в соцсетях «Миус-фронта» говорилось, что в 1941-м году бюст при отступлении спрятали в колодце бойцы Красной армии. После войны этот бюст долгое время считался утерянным.

«Это народный памятник. Средства для его восстановления выделили поисковики, ветераны, местное население. Это наша добрая традиция — создание, восстановление памятников за счет народных средств. Бюст сделан из камня, он довоенный, очень интересный с исторической и художественной точек зрения. Для определения года, когда он был впервые установлен, предстоит еще архивная работа. Предварительно, это примерно 1935−36 год, именно с того периода памятники Сталину начали появляться», — пояснил Кудряков.

Он добавил, что во время поисков бюста было обследовано большое количество колодцев, однако нужный старый колодец обнаружили случайно в ходе сельхозработ.

́Иосиф Сталин (Джугашвили) являлся единоличным главой СССР с конца 1920-х годов до своей смерти в 1953 году. Сталин неоднократно подвергался резкой критике за установление культа личности и массовые репрессии. Однако ряд историков ставит в заслугу советскому лидеру победу в Великой Отечественной войне, промышленный рост в эпоху индустриализации и расширение сфер влияния СССР на международной арене.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Барда Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Москве с домофонов можно будет вызвать скорую
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь