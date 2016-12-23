Найденный в Ростовской области бюст Сталина относится к 1930-м годам

Сообщалось, что в среду 21 декабря в центре села Куйбышево в Ростовской области был открыт памятник Сталину. В сообщении на официальной странице в соцсетях «Миус-фронта» говорилось, что в 1941-м году бюст при отступлении спрятали в колодце бойцы Красной армии. После войны этот бюст долгое время считался утерянным.

«Это народный памятник. Средства для его восстановления выделили поисковики, ветераны, местное население. Это наша добрая традиция — создание, восстановление памятников за счет народных средств. Бюст сделан из камня, он довоенный, очень интересный с исторической и художественной точек зрения. Для определения года, когда он был впервые установлен, предстоит еще архивная работа. Предварительно, это примерно 1935−36 год, именно с того периода памятники Сталину начали появляться», — пояснил Кудряков.

Он добавил, что во время поисков бюста было обследовано большое количество колодцев, однако нужный старый колодец обнаружили случайно в ходе сельхозработ.

́Иосиф Сталин (Джугашвили) являлся единоличным главой СССР с конца 1920-х годов до своей смерти в 1953 году. Сталин неоднократно подвергался резкой критике за установление культа личности и массовые репрессии. Однако ряд историков ставит в заслугу советскому лидеру победу в Великой Отечественной войне, промышленный рост в эпоху индустриализации и расширение сфер влияния СССР на международной арене.