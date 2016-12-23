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10:36 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Редкие виды птиц стали возвращаться в парки Сочи

Краснодар, 23 декабря, KrasnodarMedia. Некоторые редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу России, которые встречались на Имеретинской низменности в Сочи до Олимпиады, стали возвращаться — отмечают орнитологи.

Источник: KrasnodarMedia.su

На сегодняшний день на территории орнитологического парка в Имеретинской низменности зарегистрирован 181 вид птиц. Из них 32 вида гнездятся в природном парке, 8 — являются летующими, 9 — оседлыми, 118 видов птиц встречается во время миграции, 48 — зимуют, 31 вид является залетным, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Весной специалисты на территории природного парка зафиксировали два вида пернатых ранее никогда не отмечавшихся в Сочинском Причерноморье — это рыжепоясничная ласточка и желтолобая трясогузка.

— Мы заметили, что некоторые редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу России, которые встречались на Имеретинской низменности до Олимпиады, стали возвращаться. Пара зимующих краснозобых казарок была отмечена нами на территории парка в январе. Раньше этот вид зимовал на Имеретинской низменности только в самые суровые зимы. По всем прогнозам, нынешняя зима будет холоднее климатической нормы, так что мы рассчитываем встретить этих красивых птиц снова. Но, пожалуй, самой удивительной находкой в уходящем году была встреча савок во время зимовки в январе, феврале и марте. Савка — очень редкая утка. Она занесена в красный список союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения реликтовый вид, — рассказал заместитель директора парка по научной работе Лев Шагаров.

В этом году орнитологам также удалось уточнить характер пребывания на территории природного парка некоторых видов птиц: сизая чайка, красноголовый и желтоголовый корольки, длиннохвостая синица, чиж и щегол стали отмечаться в период зимовки. Во время осенней миграции впервые после Олимпиады был встречен бекас.

Все желающие могут посетить природный орнитологический парк. Время работы с 9:00 до 18:00, без выходных. Парк будет открыт и в дни новогодних каникул. Вход свободный, — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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