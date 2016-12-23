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08:12 (мск), источник: dostup1.ru

Минувшей ночью в Челябинской области было минус 36

В последующие дни синоптики ожидают повышение до 6−11 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Прошедшей ночью столбики термометров в Челябинской области опускались до отметки минус 36 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В течение минувших суток в регионе наблюдалась морозная погода. Днем местами прошел небольшой снег. Температура воздуха была днем минус 20−24, ночью — 29−36 градусов», — сообщили в Челябинском ЦГМС.

В восемь утра в центре южноуральской столицы 32 мороза, влажность воздуха составляет 70%, ветер юго-восточный 2−3 м/с, атмосферное давление 750 мм, в течение дня оно понизится до 747 мм ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Днем в пятницу температура воздуха повысится до 12−17 градусов, возможен небольшой снег, слабые метели, ветер разнонаправленный (северо-восточный с переходом на юго-западный), отдельные порывы до 12−17 метров в секунду.

В последующие дни синоптики ожидают повышение температуры воздуха до 6−11 градусов.

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