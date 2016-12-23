Лаборатория ЧелГУ возьмет на контроль экологию Южного Урала
Современное аналитическое оборудование определит концентрацию химических элементов, а также качество поверхностных и подземных вод.
Современное аналитическое оборудование определит концентрацию химических элементов, а также качество поверхностных и подземных вод.
В преддверии Года экологии в Челябинском государственном университете открылась лаборатория экологического мониторинга и экспертизы — ученые и студенты профильного факультета смогут с высокой точностью исследовать почву, воду, воздух и живые организмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Наступающий 2017 год объявлен президентом Годом экологии. Для нашего исторически промышленного региона это одна из проблемных сфер. За почти три столетия среда подверглась коренному изменению, накоплено значительное количество отходов, и концентрация тяжелых металлов в районах интенсивного промышленного освоения в почвах и донных отложениях водоемов превышает нормы», — комментирует декан факультета экологии ЧелГУ Сергей Лихачев.
Новая лаборатория позволит выявить целый ряд экологических проблем региона. Так,
Ученые ЧелГУ готовы проводить экспертизу окружающей среды по заказу правительства региона, Общественного совета по экологической политике при губернаторе Челябинской области, министерств экологии, сельского хозяйства и других органов исполнительной власти, а также организаций и физических лиц.