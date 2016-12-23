Первый исправительный центр появится в Красноярском крае в 2018 году
Принудительные работы — это «еще одна альтернатива лишению свободы».
Принудительные работы — это «еще одна альтернатива лишению свободы».
В России с 2017 года начнут применять новый вид уголовного наказания — принудительные работы. Об этом на
«Местом отбывания наказания станут исправительные центры. В следующем году такие центры заработают в ряде регионов Российской Федерации. Красноярский край в этот список не попал. Поэтому красноярцам, которым назначат такое наказание, придется отбывать срок в других регионах», — сообщил Васильев.
По его словам, в крае первый исправцентр в регионе планируется открыть к 2018 году. По проекту центр будет возведен в Ачинске.
«Учреждение сможет принять до ста осужденных. Скорее всего, в центре будут отбывать наказание и женщины, и мужчины», — рассказал Васильев.
Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщал, что принудительные работы — это «еще одна альтернатива лишению свободы».
По его словам, осужденные будут жить в исправительных центрах обычной жизнью, но не смогут самостоятельно выбирать работу или поменять работу, без разрешения администрации покинуть его.
«Этот вид наказания выгодно отличается тем, что
В центрах будет запрещено употреблять спиртные напитки и наркотики.
У осужденных есть право на оплачиваемый отпуск 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы. Проводить этот отпуск за пределами исправительного центра разрешается только осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий.
В Сибири участки для осужденных к принудительным работам открываются в Забайкальском крае при ИК-10 (Краснокаменск) и в Новосибирской области (Новосибирск) при ИК-8.