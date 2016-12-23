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08:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирские студенты поедут по деревням чистить снег

Студенческие отряды помогают пожилым людям и ветеранам.

В редакции «АиФ на Оби» прошел пресс-завтрак, посвященный студенческим отрядам. Руслан Фидирко, Председатель Новосибирского регионального отделения МООО «РСО» и Константин Рыбаков, командир студенческого отряда «Ермак» рассказали о новом социальном проекте для жителей сельской местности, который проходит не только в Новосибирской области, но и по всей России.

Новосибирские студенты активно подготавливаются к всероссийской акции «Снежный десант». «Снежный десант» — это социально- патриотическая акция, в которой в этом году примут участие 10 отрядов, в каждом из которых около 20 ребят.

«Мы отряд снежного десанта «Соболь, и мы выезжаем в область, рассказал Константин Рыбаков, командир студенческого отряда «Ермак». -Под нашим шефством находятся 10 деревень, и каждый день у нас будет проходить, как день сурка. Мы будем переезжать с места на место, там разделяться на группы и работать».

В таких выездных благотворительных «командировках» часть ребят отправляется играть с учениками начальных классов, другая группа работает со старшим школьным звеном по вопросам профориентации, а третья группа проводит разъяснительную работу с сельской молодежью по вопросам патриотизма и здорового образа жизни.

«Дальше, в разгар дня наши ребята из отрядов помогают пожилым жителям деревень и сел, отметил Константин Рыбаков. — Чистят снег, работают по хозяйству, но что самое главное — мы привлекаем к активности подростков из этих населенных пунктов, учим их помогать пожилым людям, приучаем к доброте и отзывчивости своим положительным примером.

Также активисты устраивают со школьниками спортивные игры, а по вечерам проводят для сельчан праздничные концерты. При этом график у студентов довольно плотный, в дни работы «в полевых условиях» времени на отдых практически не остается- весь день проходит в делах и заботах, а под вечер еще нужно и так называемую планерку провести, где необходимо отчитаться перед товарищами о проделанной работе и обсудить планы на следующий день. Но ребята не унывают.

«Развлечений практически нет, но это не главное, — сказал Константин Сергеевич. — Наша цель — приучить молодежь помогать старшим, очищать памятники, делать добро. Например, однажды наши ребята ездили с социальной акцией по деревням, показывали и рассказывали местным тинэйджерам о том, как можно помочь пенсионерам, и с тех пор ребята на местах прониклись идеей помощи и стали сами пожилым людям чистить снег и оказывать другую посильную помощь».

Акция будет проходить с 30 января по 10 февраля.

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