Синоптики прогнозируют в Калининградской области тёплые выходные с осадками

По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 24 декабря, температура воздуха днём составит +4°C, в воскресенье столбик термометра поднимется до +7°C.

В ночные часы синоптики обещают похолодание до +2… +1°C. В оба дня ожидаются осадки в виде дождя. Скорость ветра будет достигать 7−8 м/с. В первый день следующей рабочей недели прогнозируют потепление до +9°C и дождь.