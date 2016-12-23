Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Секс и возраст: тотемы, табу
Внук Сталина умер на улице
До пяти лет запахи не влияют на поведение детей
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
09:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Фестиваль японского кино пройдет в Воронеже в январе

В программу вошли анимационные и игровые фильмы.

Фестиваль японского кино пройдет в воронежском кинотеатре «Спартак» с 19 по 22 января 2017 года. В программу вошли два игровых фильма, сборник короткометражных мультфильмов Sakura Shorts и аниме «История любви Тамако». Все фильмы фестиваля будут транслироваться на японском языке с русскими субтитрами.

Фестиваль откроет комедия «Ключ жизни» (2012). Это история о безработном актере Сакурае, который из-за бесконечных разочарований решился на самоубийство. Перед смертью герой пошел в общественную баню, где стал свидетелем того, как богатый человек по имени Кондо упал и потерял память. Предприимчивый Сакурай решил поменяться с Кондо документами и жизнями. Однако вскоре у него начинаются большие проблемы, ведь потерявший память богач — убийца-якудза.

Еще одним фильмом в программе фестиваля стала драма «Возвращение домой» (2014), в другом переводе — «Отчий дом». По сюжету, 20 лет назад подросток Дзиро Савада был обвинен в проступке, которого не совершал, и парню пришлось покинуть родной город. Прошли годы, Дзиро возвращается на родную улицу. Но теперь на ней никто не живет. После землетрясения 2011 года город брошен и лежит в руинах. Постепенно вслед за Дзиро начинают возвращаться и другие его земляки. Про старые обиды уже никто не вспоминает, для каждого возвращение становится шансом начать жизнь с нуля.

Показ на фестивале сборника короткометражных мультфильмов Sakura Shorts призван доказать, что японская мультипликация существует не только в рамках аниме. В программу Sakura Shorts вошли восемь сюрреалистичных мультфильмов, созданных ведущими аниматорами страны.

В последний день фестиваля на большом экране покажут классическое японское аниме «История любви Тамако» (2014). По сюжету, подростки Тамако и Мочизо обнаруживают, что их детская дружба вот-вот разовьется во что-то большее, и это не может не беспокоить их обоих.

Подробнее о программе фестиваля японского кино в Воронеже, расписании сеансов и стоимости билетов можно узнать на сайте кинотеатра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тайный Санта. Как воронежская мэрия одолжила новогоднюю елку
Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Барда Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь