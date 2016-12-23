Фестиваль японского кино пройдет в Воронеже в январе

Фестиваль японского кино пройдет в воронежском кинотеатре «Спартак» с 19 по 22 января 2017 года. В программу вошли два игровых фильма, сборник короткометражных мультфильмов Sakura Shorts и аниме «История любви Тамако». Все фильмы фестиваля будут транслироваться на японском языке с русскими субтитрами.

Фестиваль откроет комедия «Ключ жизни» (2012). Это история о безработном актере Сакурае, который из-за бесконечных разочарований решился на самоубийство. Перед смертью герой пошел в общественную баню, где стал свидетелем того, как богатый человек по имени Кондо упал и потерял память. Предприимчивый Сакурай решил поменяться с Кондо документами и жизнями. Однако вскоре у него начинаются большие проблемы, ведь потерявший память богач — убийца-якудза.

Еще одним фильмом в программе фестиваля стала драма «Возвращение домой» (2014), в другом переводе — «Отчий дом». По сюжету, 20 лет назад подросток Дзиро Савада был обвинен в проступке, которого не совершал, и парню пришлось покинуть родной город. Прошли годы, Дзиро возвращается на родную улицу. Но теперь на ней никто не живет. После землетрясения 2011 года город брошен и лежит в руинах. Постепенно вслед за Дзиро начинают возвращаться и другие его земляки. Про старые обиды уже никто не вспоминает, для каждого возвращение становится шансом начать жизнь с нуля.

Показ на фестивале сборника короткометражных мультфильмов Sakura Shorts призван доказать, что японская мультипликация существует не только в рамках аниме. В программу Sakura Shorts вошли восемь сюрреалистичных мультфильмов, созданных ведущими аниматорами страны.

В последний день фестиваля на большом экране покажут классическое японское аниме «История любви Тамако» (2014). По сюжету, подростки Тамако и Мочизо обнаруживают, что их детская дружба вот-вот разовьется во что-то большее, и это не может не беспокоить их обоих.

Подробнее о программе фестиваля японского кино в Воронеже, расписании сеансов и стоимости билетов можно узнать на сайте кинотеатра.