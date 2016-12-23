Носкевич призвал не связывать «дело Регнума» с политикой

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ подчеркнул, что подчиненный ему орган аполитичен, и к ответственности привлекаются не только «русофилы"-радикалы, но и все, призывающие к национальной розни.

По подозрению в разжигании межнациональной розни в декабре были задержаны преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко. Они проходят по делу, возбужденному по статье 130 Уголовного кодекса РБ («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни»). Основанием для возбуждения дел послужили материалы, которые поступили из Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма в отношении авторов статей, публиковавшихся на ряде российских информационных ресурсов.