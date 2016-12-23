Омичи приняли участие в съемках народной картины «Ёлки-5»

-35 градусов по Цельсию. Сумерки. Погодные условия к съемкам не располагали. Мерзли даже те, кто не имеет на это никакого профессионального права.

Владимир Погодаев, главный режиссер ГТРК «Иртыш»: «Если вам скажут, что дедушка Мороз не замерзает — не верьте этому. Это очень холодно. Очень празднично. Я люблю этот праздник, потому что люди становятся детьми на какое-то время. А тут хорошо, детство!».

Но чем сложнее творческая задача, тем интереснее ее решать. На съемки саундтрека к видеоклипу «Елки-5» приглашались все желающие. Добровольцев оказалось достаточное количество. Даже лица канала ГТРК «Иртыш» не побоялись мороза.

Татьяна Суровая, шеф-редактор ГТРК «Иртыш»: «Елки» такой замечательный фильм, мы обязательно смотрим его на Новый год, поэтому мы с удовольствием здесь.

Евгения Суровая, дочь Т. Суровой: «Елки сейчас для нашего поколения являются символом Нового года, каждый год ходишь в кинотеатр, смотришь и они создают однозначное ощущение праздника».

Клип к новогодней кинопремьере «Елок-5» снимали по всей стране. Песню «Начинаем отмечать» к фильму написал Сергей Шнуров и группа «Ленинград», а кадры танцоров со всей страны станут частью новогоднего видео.

Камера, мотор. И наконец, долгожданное: Стоп, снято. Премьера проекта телеканала Россия1 и режиссера Тимура Бекмамбетова уже сегодня. В преддверии новогоднего праздника можно будет увидеть себя и Омск в клипе «Ленинграда».

Марьяна Киселева, корреспондент: «Сложно сказать, кто из омичей увидит себя на большом экране во время демонстрации фильма, но сэлфи съемочной группы в эфир «Вестей» точно попадет.