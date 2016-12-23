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08:51 (мск), источник: VN.RU

Новосибирские школьники не испугались рекордных морозов

Новосибирские дети решили не пропускать школу, несмотря на тридцатиградусные морозы, хотя по закону могли отсидеться дома. При морозе в минус 30 градусов отдыхать вправе не только первоклашки, но и учащиеся старших классов.

Источник: РИА "Новости"

Пропускать уроки накануне завершения четверти и полугодия школьники и их родители не хотят. Посидишь дома пару — затем придется наверстывать учебную программу самостоятельно.

«Почти все дети на занятиях, и начальная школа, и старшая, не ходят только те, кто приболел, и кто живет очень далеко, а таких немного, — сообщил VN.ru директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко. — Температура с утра в Новосибирске была около 30 градусов. Очень многих наших учеников родители привозят на автомобилях, поэтому замерзать и трястись в общественном транспорте им некогда».

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Не наблюдают массового отсутствия детей на занятиях и в сельских школах, хотя погода в области на пять градусов ниже.

«У нас малокомплектная школа — всего 33 ребенка, поэтому почти все ребятишки пришли, несмотря на морозы. Дома сегодня сидят только первоклашки. Так решили родители, — рассказывает директор Владимировской средней школы Убинского района Новосибирской области Елена Почуева. — Погода в Убинке сегодня — минус 33. На самом деле взрослые больше боятся морозов, это чисто психологический фактор, дети чувствуют себя нормально и полны желания заниматься. Вчера во второй половине дня мы отменили кружковую работу, ребята спрашивали, в чем причина».

Незапланированные дни каникул в морозы предусмотрены законодательством, напомнили VN.ru в мэрии Новосибирска. Обучающиеся 1−4 классов и воспитанники детских садов могут не посещать образовательные учреждения при температуре минус 25 градусов и ниже. Школьники 5−9 классов вправе остаться дома при температуре минус 30 градусов и ниже, старшеклассники — при температуре минус 35 градусов. При этом требовать справки от детей о непосещении в период резкого понижения температуры учителя не имеют права.

Как сообщил VN.ru пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, вторжение арктических масс воздуха обусловит аномально холодную погоду на юго-востоке Западной Сибири до 25 декабря.

«В Новосибирской области ожидаются сильные морозы — ночью до минус 35 градусов, а местами до минус 40−45, — говорит синоптик. — В Томской области до минус 51 градуса, днем до минус 25−31. В начале недели предполагается резкое повышение температуры — ночью до минус 10−15 градусов, днем до минус 2−7 градусов».

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