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08:50 (мск), источник: VN.RU

Грязный снег с реагентами переполняет снегоотвалы Новосибирска

Специалисты департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратились в редакцию новостей ОТС с темой проверки денежных средств, перечисленных в бюджет Новосибирска по одной из своих финансовых статей.

Корреспонденты ОТС решили проверить, как в Новосибирске соблюдаются экологические законы и во сколько это обходится городскому бюджету? К примеру, реагенты, которыми посыпают дороги, а потом тоннами увозят на окраину города, в официальных документах мэрии Новосибирска озвучены как «осадки».

С начала зимы на новосибирские дороги коммунальщики высыпали таких «осадков» почти 65 тонн. Пескосоляная смесь зимой воздействует на резину автомобилей, весной стоит пыльным туманом над городом. Департамент транспорта и дорожно -благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщает:

«Во всех муниципальных и нормативных документах снег с улично-дорожной сети с содержанием противогололедных реагентов, к которым отсносится пескосоляная смесь, классифицируется как «снег».

— Тот снег, который хранится в снегоотвалах, обычно загрязнен. Поэтому здесь ближе классификация «отходы», — говорит заместитель начальника департамента Росприроднадзора по СФО Евгений Стукалин.

Однако к отходам и требований больше, вывоз и утилизация стоят дороже. Организация специализированных полигонов для хранения твердых коммунальных отходов, сортировка мусора, чистка дренажных систем и снегоплавильных станций — на все это в 2015 году департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу перечислил в бюджеты разных уровней почти 213 миллионов 203 тысячи рублей. Новосибирская казна по линии федерального казначейства получила 40 процентов от этой суммы. Официальная справка подписана исполняющим обязанности начальника департамента Ириной Бовиной.

— В бюджет Новосибирска было перечислено 90 миллионов 130 тысяч 222 рубля. Деньги поступили по статьям «за негативное воздействие на окружающую среду» и от административных штрафов, — продолжает Евгений Стукалин.

Однако в официальном ответе из мэрии Новосибирска по той же самой статье суммы указаны в два раза меньше. В 2015 году плата за негативное воздействие на окружающую среду зачислена в бюджет города Новосибирска в сумме 39,2 миллиона рублей.

В Новосибирской счетной палате заявили, что ошибка в цифрах исключена. Справку такого уровня готовит главный бухгалтер департамента налоговой политики и финансов мэрии Новосибирска.

— Я считаю что эти данные должны совпадать, потому что все это идет через Федеральное казначейство. Судя по той информации, которая у меня имеется, возникают вопросы, — говорит Евгений Стукалин.

В своем запросе в мэрию Новосибирска журналисты ОТС попросили расписать расход денежных средств по пунктам. Ответ: 39,2 миллиона рублей направлены на финансовое обеспечение предусмотренных бюджетом мероприятий. Каких именно — не уточнили.

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