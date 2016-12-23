Грязный снег с реагентами переполняет снегоотвалы Новосибирска

Корреспонденты ОТС решили проверить, как в Новосибирске соблюдаются экологические законы и во сколько это обходится городскому бюджету? К примеру, реагенты, которыми посыпают дороги, а потом тоннами увозят на окраину города, в официальных документах мэрии Новосибирска озвучены как «осадки».

С начала зимы на новосибирские дороги коммунальщики высыпали таких «осадков» почти 65 тонн. Пескосоляная смесь зимой воздействует на резину автомобилей, весной стоит пыльным туманом над городом. Департамент транспорта и дорожно -благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщает:

«Во всех муниципальных и нормативных документах снег с улично-дорожной сети с содержанием противогололедных реагентов, к которым отсносится пескосоляная смесь, классифицируется как «снег».

— Тот снег, который хранится в снегоотвалах, обычно загрязнен. Поэтому здесь ближе классификация «отходы», — говорит заместитель начальника департамента Росприроднадзора по СФО Евгений Стукалин.

Однако к отходам и требований больше, вывоз и утилизация стоят дороже. Организация специализированных полигонов для хранения твердых коммунальных отходов, сортировка мусора, чистка дренажных систем и снегоплавильных станций — на все это в 2015 году департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу перечислил в бюджеты разных уровней почти 213 миллионов 203 тысячи рублей. Новосибирская казна по линии федерального казначейства получила 40 процентов от этой суммы. Официальная справка подписана исполняющим обязанности начальника департамента Ириной Бовиной.

— В бюджет Новосибирска было перечислено 90 миллионов 130 тысяч 222 рубля. Деньги поступили по статьям «за негативное воздействие на окружающую среду» и от административных штрафов, — продолжает Евгений Стукалин.

Однако в официальном ответе из мэрии Новосибирска по той же самой статье суммы указаны в два раза меньше. В 2015 году плата за негативное воздействие на окружающую среду зачислена в бюджет города Новосибирска в сумме 39,2 миллиона рублей.

В Новосибирской счетной палате заявили, что ошибка в цифрах исключена. Справку такого уровня готовит главный бухгалтер департамента налоговой политики и финансов мэрии Новосибирска.

— Я считаю что эти данные должны совпадать, потому что все это идет через Федеральное казначейство. Судя по той информации, которая у меня имеется, возникают вопросы, — говорит Евгений Стукалин.