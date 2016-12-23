В Волгограде перекроют улицу Елецкую в ночь с 23 на 24 декабря

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ограничение движения связано с ремонтом подземных инженерных коммуникаций. Улица Елецкая станет недоступна для транспорта в границах от дома № 2 до улицы Симбирской.

Объехать перекрытый участок проезжей части можно будет по улице Кузнецкой и временно организованному на время ремонта коммуникаций проезду от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской.