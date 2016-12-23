В Волгограде перекроют улицу Елецкую в ночь с 23 на 24 декабря
Автомобилистам временно запретят проезд по улице Елецкой в Волгограде с 20:00 23 декабря до 08:00 24 декабря.
Автомобилистам временно запретят проезд по улице Елецкой в Волгограде с 20:00 23 декабря до 08:00 24 декабря.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Объехать перекрытый участок проезжей части можно будет по улице Кузнецкой и временно организованному на время ремонта коммуникаций проезду от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской.