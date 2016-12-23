Выходные в Воронеже будут теплыми и пасмурными
Теплая погода сохранится в Воронеже и в конце недели. Солнце выйдет
Теплая погода сохранится в Воронеже и в конце недели. Солнце выйдет
В конце недели
В пятницу, 23 декабря, днем -1 градус, переменная облачность, дождь со снегом. Ветер
В субботу, 24 декабря, ночью -3, днем 0 градусов. Пасмурно, небольшой снег, ветер западный, 5−10 м/сек.
В воскресенье, 25 декабря, ночью -4, днем -2 градуса. Сохранится пасмурная и малоснежная погода, ветер сменит направление на западное, 6−11 м/сек.
Предновогодняя неделя в Воронеже тоже будет теплой, равно как и новогодняя ночь — синоптики пообещали небольшой «минус» и снег.