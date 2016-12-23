Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Шотландские ученые объяснили существование секса
Внук Сталина умер на улице
Решение Обамы назвали в США злоупотреблением властью
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
09:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выходные в Воронеже будут теплыми и пасмурными

Теплая погода сохранится в Воронеже и в конце недели. Солнце выйдет из-за облаков только в пятницу, 23 декабря, и принесет с собой снег с дождем, а в выходные будет пасмурно. Синоптики обещают небольшой снег.

Источник: РИА "Воронеж"

В конце недели из-за близости фронтальных разделов в Воронежской области характер погоды изменится мало, но тепло начнет понемногу отступать, обещая незначительное снижение температуры, а местами пройдут небольшие осадки. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 23 декабря, днем -1 градус, переменная облачность, дождь со снегом. Ветер юго-западный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день в Воронеже за столетнюю историю метеонаблюдений был в 2015 году, когда воздух прогрелся до +7,2, а самым холодным — в 1978-м: тогда синоптики зафиксировали 23,2 градуса мороза.

В субботу, 24 декабря, ночью -3, днем 0 градусов. Пасмурно, небольшой снег, ветер западный, 5−10 м/сек.

В воскресенье, 25 декабря, ночью -4, днем -2 градуса. Сохранится пасмурная и малоснежная погода, ветер сменит направление на западное, 6−11 м/сек.

Предновогодняя неделя в Воронеже тоже будет теплой, равно как и новогодняя ночь — синоптики пообещали небольшой «минус» и снег.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+4°
ясно
769 мм рт. ст.
повышенное
56 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
Тайный Санта. Как воронежская мэрия одолжила новогоднюю елку
Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Акушерок собрались приравнять к врачам
Барда Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Спорт
Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Москве с домофонов можно будет вызвать скорую
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь