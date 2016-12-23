Выходные в Воронеже будут теплыми и пасмурными

В конце недели из-за близости фронтальных разделов в Воронежской области характер погоды изменится мало, но тепло начнет понемногу отступать, обещая незначительное снижение температуры, а местами пройдут небольшие осадки. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 23 декабря, днем -1 градус, переменная облачность, дождь со снегом. Ветер юго-западный, 5−10 м/сек. Самым теплым этот день в Воронеже за столетнюю историю метеонаблюдений был в 2015 году, когда воздух прогрелся до +7,2, а самым холодным — в 1978-м: тогда синоптики зафиксировали 23,2 градуса мороза.

В субботу, 24 декабря, ночью -3, днем 0 градусов. Пасмурно, небольшой снег, ветер западный, 5−10 м/сек.

В воскресенье, 25 декабря, ночью -4, днем -2 градуса. Сохранится пасмурная и малоснежная погода, ветер сменит направление на западное, 6−11 м/сек.

Предновогодняя неделя в Воронеже тоже будет теплой, равно как и новогодняя ночь — синоптики пообещали небольшой «минус» и снег.