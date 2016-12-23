На «Зеленом острове» Омска пройдет новогодняя елка со спортивным уклоном

Активных и спортивных омичей Дед Мороз и Снегурочка ждут уже в эту субботу, 24 декабря, на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». В три часа дня там начнется массовый культурно-спортивный праздник, который пройдет в формате новогодней елки.

Администрация парка подготовила масштабную развлекательную программу, которая состоит не только из традиционного сказочного представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсов и сладких призов, но и с хорошей спортивной программы. Так, любители активного отдыха смогут покататься на лыжах и коньках.

Кроме того, на «Зеленом острове» пройдет розыгрыш абонементов на бесплатное посещение открытого катка и лыжной трассы. В розыгрыше могут принять участие все желающие. Любопытно, что одним из сюрпризов от Деда Мороза станет бесплатный прокат лыж и коньков — их можно будет взять с 15:00 до 16:00 часов.

Денис Эммерт, директор бюджетного учреждения «Спортивный город»:

— В преддверии долгожданного праздника мы подготовили для омичей интересную новогоднюю программу. Каждый желающий сможет принять участие в новогодних эстафетах и спортивных состязаниях, поучаствовать в конкурсах или провести свой досуг, занимаясь спортом.

Напомним, начало новогодней елки в 15.00 часов по местному времени. Для гостей города сообщаем, что парк «Зеленый остров» находится по адресу: ул. Старозагородная роща, 10.