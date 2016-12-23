Стала известна стоимость новогодних подарков компаний своим клиентам

Судя по результатам опроса, почти половина организаций тратит на подарки контрагентам до пяти процентов своего бюджета. От шести до 20 процентов общих расходов закладывают 40 процентов респондентов. От 21 до 40 процентов бюджета осваивает на подарки каждая десятая организация. Более 40 процентов тратят всего два процента, свыше 70 процентов бюджета отдает один процент российских компаний.

При этом средняя стоимость одного подарка в большинстве компаний (41 процент) составляет от 300 до 700 рублей.

Чуть дороже — от 700 до 1500 рублей — закупают презенты 35 процентов опрошенных работодателей. Подарки стоимостью от 1500 до 5000 рублей дарят 20 процентов компаний. Еще четыре процента готовы потратиться на подарки стоимостью от пяти тысяч рублей.