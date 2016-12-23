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09:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна стоимость новогодних подарков компаний своим клиентам

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснила, сколько тратят российские компании на новогодние подарки своим клиентам.

Судя по результатам опроса, почти половина организаций тратит на подарки контрагентам до пяти процентов своего бюджета. От шести до 20 процентов общих расходов закладывают 40 процентов респондентов. От 21 до 40 процентов бюджета осваивает на подарки каждая десятая организация. Более 40 процентов тратят всего два процента, свыше 70 процентов бюджета отдает один процент российских компаний.

При этом средняя стоимость одного подарка в большинстве компаний (41 процент) составляет от 300 до 700 рублей.

Чуть дороже — от 700 до 1500 рублей — закупают презенты 35 процентов опрошенных работодателей. Подарки стоимостью от 1500 до 5000 рублей дарят 20 процентов компаний. Еще четыре процента готовы потратиться на подарки стоимостью от пяти тысяч рублей.

«Новогодние подарки — маркетинговый инструмент поддержания лояльности клиента. Большинство компаний ограничивается чем-то стандартным, вроде наборов из фруктов, сладостей, алкоголя, офисных принадлежностей или елочных украшений, — отметила руководитель пресс-службы Headhunter Урал Ольга Гибадуллина. — В то же время крупные компании часто создают собственные необычные сувениры для партнеров и клиентов. Это может быть что угодно — наборы для приготовления глинтвейна, перчатки с подогревом, зарядное устройство для телефона на солнечной батарее, очки виртуальной реальности из картона — всё ограничено лишь фантазией маркетолога и его бюджетом».

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